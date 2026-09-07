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Царьград

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Минфин: ФНБ составил 13,19 трлн рублей на 1 сентября 2026 года

Минфин: ФНБ составил 13,19 трлн рублей на 1 сентября 2026 года

На 1 сентября 2026 года объем Фонда национального благосостояния России достиг 13,19 трлн рублей, что составило 5,6% от прогнозируемого ВВП.

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