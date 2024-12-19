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"Мы почему-то боимся": Баранец объяснил доступно, что делать после убийства генерала Кириллова

"Мы почему-то боимся": Баранец объяснил доступно, что делать после убийства генерала Кириллова

Мигранты из Средней Азии продолжают выполнять задания украинских спецслужб на территории России.

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Комментарии
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Галина Друзина
Выслать всех мигрантов с семьями,которые заехали за последние 10 - 15 лет, потому что они ещё покажут нам кто они на самом деле. И хватит уже завозить мигрантов.
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19 час.

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