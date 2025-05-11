Путин дал Киеву украинцам шанс на мирное завершение войны

Президент России Владимир Путин 11 мая выдвинул Киеву и «коалиции желающих», предложившим Москве прекращение огня на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая, встречное предложение о возобновлении прямых переговоров с Киевом без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
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