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Больше не мучаюсь с нехваткой розеток. Показываю, как легко установить двойную розетку вместо одинарной. 10 минут и готово

Больше не мучаюсь с нехваткой розеток. Показываю, как легко установить двойную розетку вместо одинарной. 10 минут и готово

Как поменять розетку? Обычно розетку меняют, когда она вследствие использования энергоемких бытовых приборов (самодельных электроплиток, водонагревателей и тому подобных) от постоянного нагрева прогорает и выходит из строя.

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