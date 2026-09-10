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Не только о футболе

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3 сюжета трансферного дедлайна в РПЛ. Наши инсайды — о «Спартаке» с Головиным и не только

3 сюжета трансферного дедлайна в РПЛ. Наши инсайды — о «Спартаке» с Головиным и не только

    Интриги также есть у ЦСКА и «Краснодара». Андрей Панков рассказывает обо всех. Сегодня в 23:59 мск закроется трансферное окно в Альфа-Банк РПЛ.

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