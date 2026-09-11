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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим о критике после 1:1 с «Юве»: «Не думаю, что в «Милане» ее будет больше, чем в «МЮ». Вам непросто принять иностранного тренера, многие ждут, когда я оступлюсь»

Главный тренер « Милана » Рубен Аморим высказался о критике после ничьей с «Ювентусом» (1:1) в 3-м туре Серии А .

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