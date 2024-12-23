Потанин переживает за здоровье Александра Овечкина

Он надеется на скорое возвращение игрока после травмы Глава «Норникеля», член Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин переживает за здоровье российского нападающего клуба НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкина и надеется, что игрок в скором времени сможет появиться на льду в матче НХЛ.