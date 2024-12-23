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Петербургский дневник

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Потанин переживает за здоровье Александра Овечкина

Потанин переживает за здоровье Александра Овечкина

Он надеется на скорое возвращение игрока после травмы Глава «Норникеля», член Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин переживает за здоровье российского нападающего клуба НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкина и надеется, что игрок в скором времени сможет появиться на льду в матче НХЛ.

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