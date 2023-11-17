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Екатерина Варнава решила не скрывать фигуру из-за слухов о беременности

Екатерина Варнава решила не скрывать фигуру из-за слухов о беременности

Екатерина Варнава развеяла слухи о беременности на турнире по бальным танцев Актриса и ведущая Екатерина Варнава устала от сообщений поклонниц в соцсетях, поздравляющих ее с беременностью, и решила развеять слухи.

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