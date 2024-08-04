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«Бандеровское прошлое». Команду Соловьева обвинили в поддержке ВСУ: Юлию Витязеву уже «начали мочить»

«Бандеровское прошлое». Команду Соловьева обвинили в поддержке ВСУ: Юлию Витязеву уже «начали мочить»

Автор: Вячеслав ФилипповСегодня 19K прочиталиВ Сети продолжает разгораться крупный скандал между военным экспертом Юрием Подолякой и ведущими программы «Соловьев LIVE» - Владимиром Соловьевым, Борисом Якеменко, Арменом Гаспаряном и Юлией Витязевой.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Ну прям пауки в банке...
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16 час.
вячеслав костандов
Убежден, что у кого интеллект выше прекратит эту глупейшую бесперспективную словоблубную перепалку. ВАМ ЧТО ЗАНЯТЬСЯ НЕЧЕМ?! ОБОИМ и ПОДОЛЯКЕ и СОЛОВЬЕВУ!
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13 час.

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