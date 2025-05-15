Аграрии США предупредили об угрозе продовольственной безопасности

Непоправимый ущерб исследовательским, ветеринарным и продовольственным службам США нанесли увольнения государственных служащих по инициативе президента Дональда Трампа, заявили представители профсоюзов в письме конгрессу США, 13 мая передает Reuters.
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