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Царьград

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Главный онколог опроверг омоложение рака: 73% случаев у пожилых

Главный онколог опроверг омоложение рака: 73% случаев у пожилых

На Международном форуме "Ради жизни - For Life" обсудили статистику рака. Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что 73% случаев болезни в 2025 году диагностированы у пожилых, опровергнув миф об "омоложении" рака.

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