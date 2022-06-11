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Польша давно вынашивала планы расчленения России — Кургинян

Польша давно вынашивала планы расчленения России — Кургинян

Для польской внешней политики нет ничего более постоянного, чем мечты о том, чтобы разорвать Россию в клочья, заявил философ, кризисный аналитик, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 июня в передаче, вышедшей на YouTube-канале движения.

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