Польша давно вынашивала планы расчленения России — Кургинян

Для польской внешней политики нет ничего более постоянного, чем мечты о том, чтобы разорвать Россию в клочья, заявил философ, кризисный аналитик, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 июня в передаче, вышедшей на YouTube-канале движения.