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Всё о разводах

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  • Александр24
    Вот об этом и говорю.  Вы, сударь, применяя западные словечки, даже слово "сленг" не знаете, как писать, а туда же.Два новых словечк...
  • НС
    чушь собачьяДва новых словечк...
  • Владимир Петров
    Никакой идиотии: за железным занавесом были предки, были родаки - в открытом глобальном сообществе появились скуфы и ...Два новых словечк...

Два новых словечка для описания мужчин 30+

Два новых словечка для описания мужчин 30+

Ну вот, свершилось. Еще недавно интернет-сообщество дружно осуждало теток, пытаясь выяснить, куда усталые замужние женщины в возрасте подевали свои юные формы, звонкий смех, энергию и блеск в глазах.

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Комментарии
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Владимир Петров
Никакой идиотии: за железным занавесом были предки, были родаки - в открытом глобальном сообществе появились скуфы и анки... Заимствовали из зарубежного слэнга - так у нас десятки тысяч заимствований. Вы, сударь, дремучи.
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13 час.
Н
НС
чушь собачья
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2 час.
А
Александр24
Вот об этом и говорю.  Вы, сударь, применяя западные словечки, даже слово &quot;сленг&quot; не знаете, как писать, а туда же.
Ответить
31 мин.

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