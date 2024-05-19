Ну вот, свершилось. Еще недавно интернет-сообщество дружно осуждало теток, пытаясь выяснить, куда усталые замужние женщины в возрасте подевали свои юные формы, звонкий смех, энергию и блеск в глазах.
Два новых словечка для описания мужчин 30+
Комментарии
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Владимир Петров
Никакой идиотии: за железным занавесом были предки, были родаки - в открытом глобальном сообществе появились скуфы и анки... Заимствовали из зарубежного слэнга - так у нас десятки тысяч заимствований. Вы, сударь, дремучи.
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13 час.
Н
НС
чушь собачья
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2 час.
А
Александр24
Вот об этом и говорю. Вы, сударь, применяя западные словечки, даже слово "сленг" не знаете, как писать, а туда же.
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31 мин.
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