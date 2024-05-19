Два новых словечка для описания мужчин 30+

Владимир Петров

Никакой идиотии: за железным занавесом были предки, были родаки - в открытом глобальном сообществе появились скуфы и анки... Заимствовали из зарубежного слэнга - так у нас десятки тысяч заимствований. Вы, сударь, дремучи.