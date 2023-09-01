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Почему Украина стала активно использовать беспилотники?

Почему Украина стала активно использовать беспилотники?

Тот, кто следит за развитием ситуации на Украине, может отметить активизацию использования БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) Киевом в последние недели в очевидной попытке скрыть провал своего контрнаступления, начавшегося в начале июня.

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