Почему Украина стала активно использовать беспилотники?

Тот, кто следит за развитием ситуации на Украине, может отметить активизацию использования БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) Киевом в последние недели в очевидной попытке скрыть провал своего контрнаступления, начавшегося в начале июня.
Тот, кто следит за развитием ситуации на Украине, может отметить активизацию использования БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) Киевом в последние недели в очевидной попытке скрыть провал своего контрнаступления, начавшегося в начале июня.
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