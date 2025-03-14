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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковальчук об отстранении России: «Трезвомыслящие люди обязаны сделать так, чтобы хотя бы молодежь играла. Наши представители не имеют даже права голоса. Чистый абсурд»

– Сейчас есть подвижки к тому, что сборную России могут допустить на Олимпиаду-2026 в Милан? – Я читаю то же самое, что и все в газетах, что сейчас будет переизбрание президента МОК, что идут большие изменения.

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