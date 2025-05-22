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Царьград

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Рамафоса сообщил Трампу, «какого черта» Зеленский забыл в ЮАР

Рамафоса сообщил Трампу, «какого черта» Зеленский забыл в ЮАР

Американский лидер Дональд Трамп провел встречу с президентом ЮАР Сирил Рамафоса в Овальном кабинете, где последний объяснил главе Белого дома «какого черта» Зеленский забыл в африканской стране.

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