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Погода в Москве кардинально изменится с 22 сентября: синоптики Леус и Ильин рассказали, к чему готовиться

Погода в Москве кардинально изменится с 22 сентября: синоптики Леус и Ильин рассказали, к чему готовиться

Метеорологи сделали точный прогноз на неделю. Москва 123RF/legion-media.ruВ столице установилась достаточно теплая для сентября погода с показателями, превышающими привычную климатическую норму, однако уже в ближайшие жителей Москвы и Подмосковья ожидает дождливый сюрприз.

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