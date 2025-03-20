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Нижегородская правда

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Алексей Дюмин и Игорь Бабушкин обсудили вопросы работы новой комиссии Госсовета

Помощник Президента РФ, Секретарь Государственного Совета Алексей Дюмин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, возглавляющим комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

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