10 самых сексуальных моделей 90-х

90-е были, пожалуй, золотыми годами модельного бизнеса. Знаменитые журналы Vogue и Cosmopolitan начали использовать на своих обложках новый тип девушек — супермоделей, которые были сексуальны во всех отношениях.
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