Полсотни тагильчан обратились для получения выплат за потерянное при хлопке газа жилье

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 16 августа, ФедералПресс. В Нижнем Тагиле документы для получения компенсации подписали 55 человек, потерявших жилье в результате ЧП с обрушением дома, рассказали в департаменте информполитики региона.
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