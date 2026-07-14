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Daily Storm

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Рома Жиган — о рэпере Киевстонере: Он был душой компании, а сейчас просто враг

Рома Жиган — о рэпере Киевстонере: Он был душой компании, а сейчас просто враг

По данным ФСБ, украинский артист причастен к подготовке теракта в ПодмосковьеРэпер Рома Жиган высказался об украинском артисте Киевстонере* (настоящее имя — Альберт Васильев), которого ФСБ назвала причастным к подготовке теракта в Подмосковье.

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