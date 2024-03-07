Подожженная в прошлом году в Неаполе инсталляция «Венера в лохмотьях» восстает из пепла

Художественная инсталляция под открытым небом под названием «Венера в лохмотьях» - одна из самых известных работ современного итальянского художника Микеланджело Пистолетто - представлена в среду в Неаполе, Италия, после того, как ранняя версия была уничтожена в результате поджога.
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