Подожженная в прошлом году в Неаполе инсталляция «Венера в лохмотьях» восстает из пепла

Художественная инсталляция под открытым небом под названием «Венера в лохмотьях» - одна из самых известных работ современного итальянского художника Микеланджело Пистолетто - представлена ​​в среду в Неаполе, Италия, после того, как ранняя версия была уничтожена в результате поджога.