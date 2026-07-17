С начала месяца противник применил более 5 тысяч БПЛА самолётного типа Противник в течение ночи атаковал несколько регионов России.
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С начала месяца противник применил более 5 тысяч БПЛА самолётного типа Противник в течение ночи атаковал несколько регионов России.
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