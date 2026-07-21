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Алексей Батраков: «Мужчина тоже может поплакать и погрустить. До слез может растрогать фильм, видео, момент из жизни»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков считает, что мужчина может поплакать и погрустить. – Часто узнают на улицах? – Не сказал бы.

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