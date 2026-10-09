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Регион 29

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В Поморье завершаются дорожные работы на участках опорной сети

В Поморье завершаются дорожные работы на участках опорной сети

Подходит к концу масштабный дорожный сезон. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», в результате которого в нормативное состояние будет приведено порядка 70 километров дорог опорной сети.

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