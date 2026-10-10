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Филимонова на вечеринке в США примерила образ матери Преснякова — Орбакайте, а он — образ отца

Филимонова на вечеринке в США примерила образ матери Преснякова — Орбакайте, а он — образ отца

На тематической вечеринке в США гости наряжались в образы своих родителей середины и конца 90-х. Карина Филимонова выбрала образ Кристины Орбакайте, а Никита Пресняков — образ своего отца, Владимира Преснякова.

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