Названа дата начала съемок «Ведьмака» с Хемсвортом

Съемки четвертого сезона сериала «Ведьмак» могут начаться весной 2024 года. На данный момент конкретной даты начала съемок нет, при этом отмечается, что процесс, вероятно, стартует в марте или апреле следующего года.
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