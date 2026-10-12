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Аргументы и Факты

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Лантратова предложила пранкерам Вовану и Лексусу войти в Общественный совет

Лантратова предложила пранкерам Вовану и Лексусу войти в Общественный совет

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова предложила блогеру Николаю Соболеву и пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) стать членами Общественного совета при уполномоченном по правам человека.

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