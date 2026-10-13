Автоэксперт напомнил об опасностях вождения в дождливую погоду

Московских водителей предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичный Дептранс.
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