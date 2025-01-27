В ВС РФ рассказали об укреплениях противника за Курахово

Информацией о специфике укрепленного района противника, расположенного за освобожденным Курахово, поделился командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным «Фарик», 27 января сообщает РИА Новости.
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