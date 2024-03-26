Террорист погиб при задержании из-за самоподрыва: в Самарской области готовился новый теракт

В пункте приема гуманитарной помощи организованной волонтерами, готовился теракт. Известно, что реализовать террористические действия планировались, запрещенной в России организацией, признанной террористической.
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