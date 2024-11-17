Снимаем маски — всё это тоже Нивы, но вы о них не знали

Нива ВАЗ-2121 и ее последующие версии за десятилетия обросли множеством модификаций. Но некоторые варианты внедорожника были настолько необычны, что опознать в них прототип очень сложно, а иногда и вовсе невозможно.
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