В центре Астрахани на три дня перекроют улицу

Администрация города приступает к масштабному благоустройству улицы Красная Набережная. Первым делом, коммунальные службы города совместно с «Россети-Юг» планируют провести обрезку деревьев: избавить ЛЭП от веток и срубить аварийные деревья вдоль дорог.
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