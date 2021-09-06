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Назван простой способ снизить давление без лекарств

Назван простой способ снизить давление без лекарств

Низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения способны снизить высокое кровяное давление и подходят для профилактики гипертонии, пишет 6 сентября британская газета Daily Express со ссылкой на исследование специалистов клиники Мэйо.

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