Электрический спорткар получит демонстрационную программу с короткими полётами и посадкой на колёса Илон Маск заявил, что компания Tesla собирается проводить ещё более безумные демонстрации полетов Tesla Roadster с использованием газовых двигателей, разработанных при участии SpaceX.
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