Беллингем побил рекорд результативности Криштиану Роналду в «Реале»

Англичанин оправдывает заплаченные за него деньги.Англичанин оправдывает заплаченные за него деньги.Английский полузащитник Джуд Беллингем побил рекорд результативности португальского форварда Криштиану Роналду в мадридском «Реале».
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