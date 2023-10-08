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Беллингем побил рекорд результативности Криштиану Роналду в «Реале»

Беллингем побил рекорд результативности Криштиану Роналду в «Реале»

Англичанин оправдывает заплаченные за него деньги.Англичанин оправдывает заплаченные за него деньги.Английский полузащитник Джуд Беллингем побил рекорд результативности португальского форварда Криштиану Роналду в мадридском «Реале».

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