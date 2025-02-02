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Фейков нет. Только достоверные новости

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Свежие комментарии

  • T EA
    Ну чиновникам и олигархам ведь не хлопают. Кому то видать терпилой лучше живётся."Банк первый нача...
  • Андрей
    а потом убийце хлопать будут? Дебилы."Банк первый нача...
  • Игорь Василевский
    Гнать однозначно!! С поражением на любую профессию, связанную со СМИВывод один, люди ...

Вывод один, люди в СМИ, или в госструктурах, проводящие политику борьбы с флагами, нашивками (официальными и не запрещенными законом) наших бойцов должны немедленно покинуть свои должности с позором

Вывод один, люди в СМИ, или в госструктурах, проводящие политику борьбы с флагами, нашивками (официальными и не запрещенными законом) наших бойцов должны немедленно покинуть свои должности с позором

Запрет нашивок ЧВК «Вагнер» на федеральных каналах. Сережа Карнаухов поднял очень важную тему: на программы федеральных каналов приглашают бойцов ЧВК «Вагнер» и когда продюсеры видят нашивки с эмблемами компании - просят снять.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Помойлов, про тупизНу ты зря, так как ты круглый дурак, это не для кого не секрет, хотя ты и бывший замполит!
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15 час.
Игорь Василевский
Думаю, что его по ошибке в замполиты позвали. От безнадеги. Дырку в штатке закрыть.
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9 час.
Игорь Василевский
Гнать однозначно!! С поражением на любую профессию, связанную со СМИ
Ответить
9 час.
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