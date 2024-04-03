Проезд по улице Карла Либкнехта в Иркутске ограничили

3 марта с девяти часов утра ограничен проезд в районе дома № 1 по улице Карла Либкнехта. До вечера 16 апреля на этом участке движение транспорта будет осуществляться по одной полосе, сообщает Оператор тепловых сетей города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии