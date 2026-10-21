© Владимир Федоренко/РИА НовостиБывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что заметил ухудшение игры вратаря московского ЦСКА Владислава Торопа в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
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