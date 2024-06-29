Guardian: В Австралии произошел скандал из-за галлюциногенных конфет

Власти Австралии и Новой Зеландии отозвали два вида жевательных конфет Mushroom Gummies компании Uncle Frog’s после того как жители трех штатов, среди которых были дети и подростки, массово обратились к врачам с жалобами на галлюцинации, потерю сознания, плохое самочувствие и симптомы отравления, пишет The Guardian.