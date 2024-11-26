“Гнобили из зависти”, – дочь Ани Лорак подверглась буллингу в школе

Вслед за матерью, известной певицей Ани Лорак, в центр внимания попала ее 13-летняя дочь София. Ранее тщательно избегая публичности, артистка старалась оберегать юную наследницу от негативного внимания, но теперь девочка сама активно заявляет о себе через социальные сети.