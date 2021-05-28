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В Сочи произошел крупный пожар на рынке "Спартак"

Крупный пожар произошел в Сочи в ночь на субботу. Там загорелся рынок "Спартак". Пламя вспыхнуло на рынке, который располагается на Пластунской улице в Центральном районе города, рассказали в группе "Типичный Сочи" социальной сети "ВКонтакте".

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