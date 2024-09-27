Экологи призвали улучшить взаимодействие между властями для реализации нацпроекта

На очередном заседании Общественного совета при Минприроды России, состоявшемся 26 сентября, участники обсудили ключевые аспекты нового нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом страны.
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