Продается багги из «Безумного Макса»

Автомобиль участвовал в массовках при съемках фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» 2015 года. Полноприводная машина с внедорожными колесами была создана на базе шасси микроавтобуса Mitsubishi L300 и кузова от британского Hillman Minx 1948 года.
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