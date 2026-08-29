Продается багги из «Безумного Макса»

Автомобиль участвовал в массовках при съемках фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» 2015 года. Полноприводная машина с внедорожными колесами была создана на базе шасси микроавтобуса Mitsubishi L300 и кузова от британского Hillman Minx 1948 года.