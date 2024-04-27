"РВ": ВС РФ атаковали территорию Украины ракетами, способными резко менять курс

Вооруженные силы России (ВС РФ) атаковали территорию Украины ракетами, способными менять резко курс. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" со ссылкой на украинские мониторинговые группы.
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