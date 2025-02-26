Рыночная капитализация Tesla упала ниже $1 трлн

Акции Tesla резко упали более чем на 8% во вторник, что понизило рыночную капитализацию компании ниже $1 триллиона и до самого низкого уровня с 7 ноября, через два дня после победы Дональда Трампа на выборах президента США.
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