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Ничушкин о прогрессе: «Безумно люблю Россию. Когда усугубились проблемы в «Далласе», мелькнула мысль – почему бы не поиграть в КХЛ в удовольствие? Сил тратить меньше придется»

Валерий Ничушкин объяснил причины улучшения своей игры в НХЛ. – Слишком просто объяснить прогресс в игре только тем, что вы стали вкалывать как бешеный.

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