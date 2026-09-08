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Аргументы недели

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Врач назвала причины высокой распространенности мигрени среди впечатлительных людей

Врач назвала причины высокой распространенности мигрени среди впечатлительных людей

Современная медицина больше не сводит мигрень к обычной головной боли. Это сложное нейробиологическое заболевание с выраженными психосоматическими корнями.

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