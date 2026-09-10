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Царьград

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В Новокузнецке построят центр реабилитации на 150 мест для бойцов СВО

В Новокузнецке построят центр реабилитации на 150 мест для бойцов СВО

В Новокузнецке появится реабилитационный центр на 150 мест, ориентированный на восстановление участников специальной военной операции, а также сотрудников, получивших производственные травмы или профессиональные заболевания.

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