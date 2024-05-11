РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Они уже продавали заводы Китаю, деньги получили, а потом повернули весь процесс взад, только деньги не вернули!Украина планирует...
  • Evgeni Velesik
    У Гитлера золота не было. Оно было у Бормана и в каких банках и на каких счётах оно хранилось знали единицы! Это были...США, Англия и Шве...
  • Grandad
    Министра просвещения гнать надо, пока он не угробил совсем образование! Надо же такое придумать: учить физике и матем...Мишустин внес на ...

Пентагон: США заключили контракт с Lockheed Martin на производство ракет для ВСУ

В американском Минобороны заявили о серии контрактов на производство оружия, один из которых заключен на сумму свыше 332,1 миллиона долларов с корпорацией Lockheed Martin Missiles and Fire Control, которая произведет для Пентагона высокоточные ракетные системы GMLRS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх