Пентагон: США заключили контракт с Lockheed Martin на производство ракет для ВСУ

В американском Минобороны заявили о серии контрактов на производство оружия, один из которых заключен на сумму свыше 332,1 миллиона долларов с корпорацией Lockheed Martin Missiles and Fire Control, которая произведет для Пентагона высокоточные ракетные системы GMLRS.
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